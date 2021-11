Policjanci przypominają o maseczkach. Są pouczenia i mandaty

Znów rośnie liczba zakażeń koronawirusem, w związku z tym policjanci ponownie kładą silniejszy akcent na kwestię noszenia maseczek w wyznaczonych przestrzeniach. - Póki co w zdecydowanej większości przypadków kończy się na pouczeniach – mówi nadkom. Krzysztof Nowacki z KMP w Elblągu. Mandaty też się jednak zdarzają.

W ostatnim czasie coraz częściej w sklepach i punktach usługowych na terenie Elbląga są widoczni funkcjonariusze, którzy interweniują wobec osób, które nie zakrywają nosa i ust. Niedawno elbląscy policjanci przeprowadzili m. in. kontrolę w jednym z elbląskich centrów handlowych. Upominali osoby bez masek, wspólnie z pracownikami obiektu rozdawali je mieszkańcom. Tu mandatów nie było. Należy jednak przypomnieć - za stroną elbląskiej KMP - że osoby, które „świadomie będą lekceważyć obowiązujące przepisy, będą również musiały się liczyć z grożącymi im konsekwencjami, a tym może być mandat karny w wysokości do 500 zł lub wniosek o ukaranie skierowany do sądu, który może orzec karę nawet dziesięciokrotnie wyższą".

Jak zaznacza nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu, ciągle prowadzone są kontrole w sklepach, punktach usługowych itd. Legitymowane są np. osoby wychodzące z pojazdów komunikacji miejskiej bez maski na twarzy.

- Należy podkreślić, że niezakrywanie nosa i ust jest właśnie podstawą do wylegitymowania osoby – mówi policjant. - Obecnie w Elblągu przeprowadzanych jest kilkadziesiąt takich interwencji dziennie. Póki co generalnie pouczamy, na 70-80 przypadków jest może kilka mandatów – dodaje. Te zwykle pojawiają się w sytuacji rażącego zaniedbywania wymogów sanitarnych.

- Liczba zakażeń stale rośnie, a to zapewne będzie wiązało się z bardziej radykalnymi działaniami, jeśli chodzi o egzekwowanie tych przepisów – przyznaje kom. Nowacki. - Zagrożenie jest realne, dlatego ciągle przypominamy, żeby zakrywać usta i nos tam, gdzie ten wymóg obowiązuje – dodaje.

Wczoraj (2 listopada) informowaliśmy o tym, że prawie 30 osób zakażonych koronawirusem przebywa obecnie w Szpitalu Miejskim w Elblągu, trzy są pod respiratorem. Szpital ponownie został przekształcony w "covidowy".