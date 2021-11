Policjanci z Warmii i Mazur wspierają kolegów na granicy 

Kryzys migracyjny na wschodniej granicy naszego kraju spowodował, że musiały tam zostać zaangażowane liczne siły i środki, wykorzystywane nie tylko przez Straż Graniczną, ale również inne służby. Swoim wsparciem i doświadczeniem podczas działań na granicy służą m.in. policjanci. Wśród nich nie zabrakło policjantów z Warmii i Mazur. W tym trudnym dla naszego kraju momencie, bardzo ważne i potrzebne jest wsparcie dla mundurowych, którzy narażając swoje życie i zdrowie, bronią integralności polskich granic.

Służba w mundurze z narodowymi symbolami to wielki zaszczyt, ale też wiele obowiązków. To dbanie o przestrzeganie prawa i bezpieczeństwo obywateli. To również – jak przypomniały wydarzenia z naszej wschodniej granicy – odpieranie wrogich działań podejmowanych poza granicami Polski.

Policjanci z całego kraju wspierają swoich kolegów oraz pozostałe służby mundurowe na Podlasiu i Lubelszczyźnie. W tym gronie znajduje się również grupa policjantów z Warmii i Mazur. Ze względów bezpieczeństwa dane dotyczące liczby zaangażowanych funkcjonariuszy oraz to, z których jednostek i komórek pochodzą funkcjonariusze biorący udział w działaniach na wschodzie, są zastrzeżone.

Szczególnie teraz, w czasie tak wzmożonego wysiłku i poświęcenia ze strony mundurowych, tak ważne i potrzebne jest wsparcie, płynące do nich ze strony pozostałych obywateli.

Policjanci niezmiennie realizują swoje podstawowe zadania, dotyczące m.in. dbania o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Szczególnie w okresie roku, w którym szybciej zapada zmrok i jest utrudniona widoczność.

Elbląscy policjanci przygotowali mieszkańcom swojego miasta kilka upominków, które zadbają o ich bezpieczeństwo oraz przypomną o tym, że mundurowi każdego dnia pełnią służbę na rzecz ich bezpieczeństwa.

Po pierwsze jest to odblask, który mimo swoich niewielkich rozmiarów może mieć kolosalne znaczenie podczas wieczornego spaceru słabą oświetloną drogą. Po drugie to kieszonkowy kalendarzyk w formie karty, na odwrocie której policjanci przypominają o tym, jak nie paść ofiarą oszustwa. Trzeci z gadżetów to magnes na tylną klapę samochodu z napisem: #MUREM ZA POLSKIM MUNDUREM i biało-czerwoną flagą. To dla tych, którzy chcą wyrazić swoje poparcie i podkreślić ważną rolę służb mundurowych podczas działań podejmowanych m.in. w rejonie wschodniej granicy.

- Napis w formie przyczepianego na samochód magnesu nie określa formacji – mówi nadkom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu. – Jest to celowe. Pamiętajmy, że choć zarówno Policja, Straż Graniczna czy Wojsko Polskie mają różne zadania do zrealizowania, to wszystkim przyświeca teraz jeden cel – stać na straży bezpieczeństwa obywateli naszego kraju.

Odblaski kalendarze i magnesy trafią do elblążan za pośrednictwem policjantów elbląskiej drogówki, podczas przeprowadzanych kontroli drogowych.