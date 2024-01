Podczas 32. Finału WOŚP w Elblągu będzie można wziąć udział w licytacji specjalnej paczki, przygotowanej przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Policjanci zapraszają do udziału w licytacji na żywo podczas niedzielnego finału Wielkiej Orkiestry. To okazja nie tylko do wsparcia WOŚP, ale również zdobycia unikatowej pamiątki.