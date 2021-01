Policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę

W Pasłęku przy ul. Bohaterów Westerplatte policyjny patrol zatrzymał do kontroli audi a4, którym kierował pewien 47-latek. Mężczyzna był pijany.

Sytuacja miała miejsce wczoraj około godz. 16. przy ul. Bohterów Westerplatte. 47-latek zatrzymany do kontroli kierował osobowym audi. Badanie alkotestem wykazało u niego 1,80 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo po sprawdzeniu go w policyjnej bazie okazało się, że ma on dożywotni zakaz kierowania wszelkimi pojazdami obowiązujący go od listopada 2020 roku. Pojazd zabezpieczono na parkingu strzeżonym.

Za kierowanie pojazdem po alkoholu oraz niestosowanie się do orzeczeń sądu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.