Policjanci zatrzymali sprawcę dewastacji

Na portalu społecznościowym ukazały się zdjęcia poprzewracanych ławek w parku Modrzewie z informacja o dewastacji. Czytający wpis nie wiedzieli jednak o tym, że policjanci z nocnego patrolu zatrzymali sprawcę tych uszkodzeń.

Sytuacja miała miejsce w nocy z poniedziałku na wtorek w elbląskim parku Modrzewie. Oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie o dewastacji i na miejsce wysłał policyjny patrol, który zatrzymał 15-latka, odpowiającego rysopisowi sprawcy.

Gdy policjanci sprawdzali jego dane, nastolatek podał się najpierw za… 18-latka, zmieniając jednocześnie prawdziwe imię i nazwisko. Podał policjantom również adres, pod którym rzekomo miał mieszkać, ale jak się okazało, również nie był on prawdziwy. Patrol ustalił jego prawdziwe dane oraz to, że jest on poszukiwany przez policjantów z Malborka, ponieważ uciekł z placówki wychowawczej. Teraz nieletni wróci do Malborka, a z jego „działalności” w parku Modrzewie w Elblągu do sądu trafi informacja przygotowana przez policjantów.