Policyjne kontrole i nietrzeźwi kierujący 

W ciągu minionej doby policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego skontrolowali trzeźwość 375 kierujących. W wyniku tych kontroli zatrzymano dwóch kierujących z „promilami”.

Rekordzista to 29-latek, który kierował oplem insignią. Policjanci zatrzymali go do kontroli przy ul. Grottgera. Badanie alkotestem wykazało u mężczyzny 1,68 promila alkoholu w organizmie.

Drugi z kierujących to 38-latek zatrzymany w Gronowie Górnym. Mężczyzna kierował seatem cordobą. Wynik badania alkotestem w jego przypadku to 1,10 promila alkoholu w organizmie. Po sprawdzeniu 38-latka w policyjnej bazie okazało się, że nie posiada on uprawnień do kierowania.

Zatrzymanym kierującym grozi teraz kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami.