Policyjne podsumowanie weekendu

W miniony weekend policjanci przeprowadzili ponad 140 interwencji. Funkcjonariusze ruchu drogowego zbadali przez weekend trzeźwość 489 kierujących i obsłużyli 14 zdarzeń drogowych. Zatrzymano także 5 nietrzeźwych kierujących.

Przy ul. Komeńskiego funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego właśnie podczas obsługiwania kolizji drogowej stwierdzili , że 30-latek kierujący osobowym seatem jest pijany. Badanie alkotestem wykazało u niego 2 promile alkoholu w organizmie. Zatrzymano mu prawo jazdy.

W niedzielę przy ul. Czerniakowskiej zatrzymano do kontroli osobowe audi, którym kierował 24-letni mężczyzna. Wynik badania alkotestem to 0,90 promila alkoholu.

Przy ul. Obrońców Pokoju policyjny patrol zatrzymał fiata punto, za kierownicą którego siedział mężczyzna nie mający uprawnień do kierowania autem. Dodatkowo okazało się, że ma on 2,44 promila akoholu w organizmie.

W miejscowości Płonne na drodze W505 kierujący skodą 42-latek nie dostosował prędkości do panujących warunków i uderzył w drzewo. W wyniku zdarzenia auto przewróciło się na dach. Kierujący zbiegł z miejsca. Policjanci zatrzymali go chwilę później w miejscu zamieszkania. Potwierdzili to, że kierował wspomnianym autem oraz, że jechał sam. Badanie mężczyzny alkotestem wykazało 1,86 promila alkoholu w organizmie. Zebrany materiał trafi do sądu.

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.