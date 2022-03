Policyjne podsumowanie weekendu

W czasie weekendu elbląscy policjanci prewencji interweniowali 240 razy. W czasie weekendu miało miejsce 14 kolizji drogowych. Funkcjonariusze ruchu drogowego zatrzymali prawa jazdy 4 kierującym, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h. Zatrzymano 3 nietrzeźwych kierujących.

Policjanci z Grupy SPEED zatrzymali w piątkowy wieczór 24-latka, który kierował bmw i jechał z nadmierną prędkością… 217 km/h. Mężczyzna nie zauważył policyjnego patrolu z wideorejestratorem. Policjanci nagrali jego wykroczenie a następnie zatrzymali go do kontroli. Sytuacja miała miejsce na drodze S7 na wysokości Pasłęka. Mężczyzna miał już na koncie 20 punktów karnych teraz otrzymał 10 dodatkowych co wiąże się z zatrzymaniem prawa jazdy. Dodatkowo został ukarany mandatem według nowego taryfikatora w wysokości 2500 złotych.

Taki sam mandat i 10 punktów karnych otrzymał zatrzymany w piątek 28-latek, który kierował osobowym oplem astrą a działo się to na obwodnicy Elbląga. Gdy policjanci zatrzymali go do kontroli okazało się że ma on 2,5 promila alkoholu w organizmie. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości może mu grozić kara do 2 lat pozbawienia wolności.