Policyjne podsumowanie weekendu 

Policjanci z Elbląga podsumowali miniony weekend. Funkcjonariusze odnotowali 14 kolizji. Co ważne nie było żadnego wypadku. Mundurowi zatrzymali 10 nietrzeźwych kierujących. Policjanci odnotowali także 7 przypadków „50+”. Rekordzista jechał 109 km/h.

Policjanci prewencji wylegitymowali 430 osób i przeprowadzili 140 interwencji. 9 osób zostało przewiezionych do wytrzeźwienia. Nałożono 22 mandaty karne, 112 razy pouczano i skierowano do sądu 7 wniosków o ukaranie.

Funkcjonariusze z ruchu drogowego przebadali 580 kierujących. Zatrzymali 10 nietrzeźwych. Niechlubna rekordzistka to 33-latka jadąca nissanem. Została zatrzymana na ul. Browarnej w Elblągu. Miała 3 promile alkoholu w organizmie i sądowy zakaz prowadzenia. Grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności. Policjanci nałożyli 31 mandatów, skierowali do sądu 14 wniosków, w 162 przypadkach zastosowali pouczenia. Odnotowano 136 przekroczeń prędkości, w tym 7 razy „50+”. Niechlubny rekordzista jechał motocyklem suzuki. Został zatrzymany przy w miejscowości Krykajny gm. Godkowo. Stracił prawo jazdy.