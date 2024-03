Policyjne podsumowanie weekendu 

Policjanci z Elbląga podsumowali miniony weekend. Funkcjonariusze odnotowali 10 kolizji i 1 wypadek, 112 przypadków przekroczeń prędkości, w tym 2 przypadki 50+.

Policjanci prewencji wylegitymowali 370 osób i przeprowadzili 150 interwencji. 7 osób przewieziono do wytrzeźwienia. Nałożono 46 mandatów, 83 razy pouczano. Funkcjonariusze skontrolowali 49 pojazdów.

Z kolei funkcjonariusze ruchu drogowego wylegitymowali 197 osób i skontrolowali 187 pojazdów. Przebadali 484 kierujących. Nałożyli 102 mandaty, skierowali do sądu 9 wniosków o ukaranie, w 41 przypadkach zastosowali pouczenia. Odnotowali 112 przypadków przekroczeń prędkości, w tym 2x50+. Byli na 10 kolizjach i pracowali na miejscu wypadku drogowego. Doszło do niego w sobotę (2 kwietnia 2024 r.) w miejscowości Kamiennik Wielki (gm. Milejewo). Tam 25-latek jadący volkswagenem zjechał na przeciwległy pas ruchu wprost pod samochód ciężarowy volvo. Kierujący osobówką doznał urazu ręki i miednicy. Nieprzytomnego przetransportowano do szpitala. Jego krew trafiła do analizy laboratoryjnej. Kierujący volvo był trzeźwy. Śledczy wyjaśniają okoliczności i przyczynę wypadku.