Policyjny tor przeszkód

Przewroty wprzód i w tył, skoki przez płotki, skrzynie, rzuty piłką lekarską, brzuszki i dźwiganie 28-kilogramowego manekina. A to wszystko w mniej niż minutę i 41 sekund. Tak wygląda tor przeszkód dla kandydatów na policjantów. Dzisiaj każdy chętny mógł go przejść. Zobacz zdjęcia.

Na zaproszenie Komendy Miejskiej Policji odpowiedziało kilkadziesiąt osób, głównie uczniowie klas mundurowych ze szkół w Elblągu i Pasłęku, ale nie zabrakło też mieszkańców, którzy wkrótce będą składać wnioski o przyjęcie do policji.

- Wrażenia pozytywne, nie jest źle. Kondycyjnie trudna była ostatnia „dziesiątka” do przebiegnięcia, dużo siły też wymagało przenoszenie manekina – mówił tuż po swojej próbie pan Radosław z Elbląga, który pokonał tor w minutę i 29 sekund. Dwanaście sekund szybciej niż limit określony przy rekrutacji do policji. – Chcę w tym roku złożyć dokumenty do policji, to dobra praca i zawód, można się przysłużyć lokalnej społeczności. W rodzinie też są tradycje policyjne.

Test sprawnościowe to jeden z etapów rekrutacji do policji obok m.in. testu wiedzy, rozmowy kwalifikacyjnej, testów psychologicznych. Rekrutacja prowadzona jest cztery razy w roku, w elbląskiej Komendzie jest obecnie 15 wakatów.

- Kandydatów zawsze mamy, podanie można złożyć w Olsztynie lub w komendzie w Elblągu. Docierają do mnie sygnały, że mieszkańcy naszego miasta i powiatu troszeczkę słabiej od pozostałych kandydatów w województwie przechodzą test sprawności fizycznej. Stąd ten pomysł, by coś takiego zrobić w Elblągu. Kto chce może przyjść i spróbować. Będziemy starali się raz na pół roku takie wydarzenie organizować, by przybliżyć służbę a także pokazać fizyczny i techniczny aspekt pokonania takiego toru – mówi insp. Robert Muraszko, komendant miejski policji w Elblągu.

Policjanci podczas służby również przechodzą podobny test sprawnościowy, który składa się m.in. z brzuszków, testu biegowego po tzw. kopercie czy biegu na 1000 m czy rzutu piłką lekarską. Poddają się takiemu egzaminowi raz w roku.