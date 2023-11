Posłużył się podrobionym prawem jazdy

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach podczas odprawy ujawnili podrobione prawo jazdy. Dokument do kontroli przedstawił obywatel Niemiec, narodowości rosyjskiej.

12 listopada do odprawy granicznej na kierunku wyjazdowym z Polski stawił się 47-letni Niemiec. W trakcie kontroli granicznej, kierujący volkswagenem, na litewskich numerach rejestracyjnych, okazał rosyjskie prawo jazdy. Funkcjonariusz SG nabrał podejrzeń co do autentyczności dokumentu. Okazało się, że druk blankietu został wykonany odmienną techniką oraz widniały inne zabezpieczenia niż w oryginalnym.

Prawo jazdy zabezpieczono, a podróżnemu wymierzono karę grzywny w wysokości 500 zł. 47-latek opuścił drogowe przejście graniczne jako pasażer.