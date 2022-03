Próbował włamać się do sklepu. Został zatrzymany na gorącym uczynku

fot. KMP w Elblągu

Do policyjnego aresztu trafił 37-letni mieszkaniec Elbląga. Mężczyzna wybił szybę w sklepie i próbował się do niego dostać. Został zatrzymany pod zarzutem usiłowania kradzieży z włamaniem. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło we wtorek (29 marca) około godziny 3.00. Mężczyzna wybił szybę w markecie spożywczym przy ul. Lotniczej w Elblągu i próbował wejść do środka. Został zatrzymany przez patrol pracowników ochrony i przewieziony do komendy. Odpowie za usiłowanie kradzieży z włamaniem. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Był wcześniej karany za kradzieże.

Jakub Sawicki, zespół prasowy KMP Elbląg