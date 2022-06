Prokuratorzy z Kościerzyny zajmą się sprawą przesłuchania w elbląskiej komendzie

Sprawą skandalicznego przesłuchania świadka – 18-letniej dziewczyny – w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu – zajmie się ostatecznie Prokuratora Rejonowa w Kościerzynie.

O sprawie przesłuchania napisaliśmy jako pierwsi 9 czerwca, upubliczniliśmy też fragment nagrania, które pokrzywdzona w tej sprawie 18-latka nagrała na telefon komórkowy. Sprawa stała się głośna w całym kraju.

Doniesienie w sprawie przekroczenia uprawnień przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Elblągu pokrzywdzona złożyła w elbląskiej Prokuraturze Rejonowej 10 maja, ale przez półtora miesiąca trwało ustalanie, kto powinien się tym dochodzeniem zająć. Prokuratorzy elbląscy złożyli wniosek o wyłączenie ich z tej sprawy, więc trafiła ona do Braniewa. Następnie prokurator okręgowy w Elblągu zmienił swoją decyzję i złożył wniosek do swoich przełożonych – Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, by dochodzeniem zajęli się prokuratorzy spoza okręgu elbląskiego.

Tak się właśnie stało. Prokuratura Regionalna w Gdańsku poleciła Prokuraturze Okręgowej, by ta wyznaczyła odpowiednią jednostkę do prowadzenia tej sprawy.

- Decyzją zastępcy prokuratora okręgowego w Gdańsku z dnia 24 czerwca br. do przeprowadzenia postępowania w tej sprawie została wyznaczona Prokuratura Rejonowa w Kościerzynie – poinformowała nas Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Przypomnijmy, że komendant miejski policji w Elblągu wszczął wewnętrzne czynności, które mają wyjaśnić okoliczności przesłuchania. Policjanci nie zostali dotychczas zawieszeni w czynnościach.

Do sprawy wrócimy.