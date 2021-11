Sprawa prokurator oskarżonej w aferze Amber Gold wróci na elbląską wokandę

Prokuratura Okręgowa w Legnicy złożyła zażalenie od postanowienia o umorzeniu postępowania przeciwko prokurator Barbarze K., która jako pierwsza w latach 2009-2012 prowadziła i nadzorowała postępowanie karne w sprawie Amber Gold. Postanowienie to wydał 8 listopada sędzia Sądu Rejonowego Maciej Rutkiewicz, który dzień później został za to zawieszony w czynnościach.

Jak poinformował nas sędzia Tomasz Koronowski, rzecznik Sądu Okręgowego w Elblągu, z legnickiej prokuratury wpłynęło zażalenie na postanowienie z 8 listopada wydane przez Sąd Rejonowy w Elblągu w sprawie umorzenia postępowanie wobec prokurator Barbary K., prowadzącej i nadzorującej postępowanie w sprawie spółki Amber Gold w latach 2009-2012. Ciążą na niej zarzuty niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień. Sprawa prokurator K. wróci więc na elbląską wokandę i będzie rozpatrywał ją sąd okręgowy. Termin posiedzenia nie został jeszcze wyznaczony.

Przypomnijmy. Postanowienie o umorzeniu postępowania przeciw prokurator K., wydane przez Sąd Rejonowy w Elblągu, miało m.in. związek z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wobec Polski.

- Brak jest wymaganej zgody na ściganie za zarzucone jej przestępstwo. Wynikało to z faktu, że uchwała Sądu Dyscyplinarnego pozwalająca na pociągnięcie Barbary K. do odpowiedzialności karnej przed sądem została utrzymana w mocy uchwałą Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, którą utworzono nie zapewniając jej niezależności i bezstronności, co zostało przedstawione wyrokiem Wielkiej Izby Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 lipca 2021 roku – mówił po wydaniu postanowienia sędzia Maciej Rutkiewicz. Najważniejszym zarzutem tego wyroku TSUE, jak podkreślał wówczas sędzia Rutkiewicz, był udział władzy w ukształtowaniu sposobu powoływania sędziów.

Dzień po wydaniu postanowienia sędzia Maciej Rutkiewicz został zawieszony w czynnościach przez prezes Sądu Rejonowego w Elblągu Agnieszkę Walkowiak. 10 listopada przeciwko takiej decyzji prezes protestowali przed elbląskim sądem: sędziowie, adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy.