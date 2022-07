Sprawę zbrodni przy Pionierskiej przejmie jednak prokuratura wojskowa?

Są już wstępne wyniki sekcji zwłok kobiety, która zginęła w mieszkaniu przy ul. Pionierskiej oraz jej męża, który miał być sprawcą zbrodni. Niewykluczone jednak, że sprawę przejmie prokuratura wojskowa.

Sekcja zwłok małżeństwa, które poniosło śmierć w ostatni weekend, została przeprowadzona we wtorek.

- Ze wstępnych wyników wynika, że przyczyną jej śmierci było uduszenie z udławieniem i były to z pewnością działania osoby trzeciej. Kobieta miała też rozległe obrażenia głowy. Bardziej szczegółowe informacje prokuratura uzyska, gdy będą wyniki badań histopatologicznych – mówi Sławomir Karmowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu. - Jeśli chodzi o wyniki sekcji zwłok mężczyzny, to potwierdziły one, że przyczyną śmierci było samobójstwo przez powieszenie.

Prokuratura Rejonowa w Elblągu prowadzi dochodzenie w sprawie zabójstwa kobiety. Niewykluczone jednak, że w związku z tym, że mąż ofiary był czynnym żołnierzem, przejmie ją dział wojskowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

- W czwartek złożymy wniosek do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, do działu do spraw wojskowych. W ciągu kilku dni powinniśmy na niego otrzymać odpowiedź – mówi Grażyna Jewusiak, prokurator rejonowy w Elblągu.

Z uwagi na charakter sprawy komentarze zostały wyłączone