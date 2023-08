Stracił panowanie nad autem, staranował znaki i zatrzymał się przy bramie remizy

We wtorek w nocy doszło do groźnego zdarzenia drogowego na ul. Braniewskiej we Fromborku. Kierowca volkswagena stracił panowanie nad autem, staranował znaki i zatrzymał się dopiero przy bramie remizy straży pożarnej. Mężczyzna trafił do szpitala. Zobacz więcej zdjęć.

Jak informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, mężczyzna podróżował sam. Odniósł ogólne obrażenia, został przewieziony do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W akcji ratowniczej uczestniczyli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz ochotniczej straży pożarnej OSP Frombork.

red. na podst. informacji KP PSP w Braniewie