Straż Miejska: Śmieci powinny trafiać do śmietnika

Fot. Straż Miejska w Elblągu

Do niebieskiego pojemnika wrzucamy papier, do żółtego plastik i metal, do zielonego szkło, do brązowego odpady bio, a do czarnego odpady zmieszane - tak możemy w skrócie przedstawić segregację.

Niestety często bywa tak, że śmieci zamiast w pojemnikach lądują obok kontenerów - na trawie, na chodniku czy ulicy. Zgodnie z obowiązującym prawem zaśmiecanie miejsca publicznego, w tym pozostawienie śmieci przed kontenerem, obudową jest wykroczeniem z art. 145 kodeksu wykroczeń. Za to wykroczenie kodeks przewiduje karę grzywy do 500 zł bądź karę nagany. Przekonał się dziś (19 lipca) o tym jeden z elblążan, który próbował pozostawić śmieci - odpady poremontowe przed jedną z obudów śmietnikowych. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym oraz zobowiązany do uprzątnięcia terenu. Do tej pory, w tym roku, Straż Miejska w Elblągu interweniowała ponad 320 razy wobec zanieczyszczonych miejsc, nielegalnych wysypisk. Segregacja oraz odpowiednie umiejscowienie naszych śmieci uchroni nas nie tylko przed niechcianym mandatem, ale przede wszystkim służy ogólnemu porządkowi i poprawie wizerunku naszego miasta.

Iwona Łojewska, Straż Miejska w Elblągu