Świąteczny weekend w policyjnych statystykach 

Policjanci z Elbląga podsumowali świąteczny weekend. Odnotowano 18 kolizji. Nie było wypadków drogowych. Policjanci zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierujących.

W miniony, świąteczny weekend policjanci prewencji interweniowali 168 razy. Na ulicach wylegitymowali 460 osób. Do wytrzeźwienia trafiło 15 mężczyzn. Nałożono 33 mandaty, 101 razy pouczano i skierowano do sądu 1 wniosek o ukaranie.

Z kolei policjanci z ruchu drogowego odnotowali 18 kolizji. Nie było wypadków drogowych. Zatrzymali 95 kierowców, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość (w tym 1x50+). Nałożono 47 mandatów, 109 razy pouczano, skierowano do sądu 13 wniosków o ukaranie i zatrzymano 4 prawa jazdy. Policjanci przeprowadzili 711 kontroli trzeźwości kierowców. Zatrzymali 2 w stanie nietrzeźwym. Pierwsze miało miejsce przy ul. Dąbka. Tam do kontroli została zatrzymana kobieta jadąca samochodem kia. Nie była w stanie poddać się badaniu. Została jej pobrana krew do analizy laboratoryjnej. Drugi przypadek dotyczył rowerzysty. Został zatrzymany w miejscowości Krzewsk. Miał 0,6 promila alkoholu w organizmie. Został ukarany mandatem w wysokości 2 500 zł.

W minione święta policjanci nie odnotowali poważnych zdarzeń kryminalnych.