Syn okradł matkę. Policjanci odzyskali biżuterię w lombardach   

Policjanci z Elbląga zatrzymali 20-latka. Mężczyzna okradł swoją matkę. Jego łupem padło mienie o wartości blisko 7 tysięcy złotych. Była to złota biżuteria. Policjanci odzyskali skradzione mienie. Teraz mężczyzna za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci zatrzymali 20-letniego mieszkańca Elbląga podejrzanego o kradzież. Do komendy zgłosiła się kobieta, która powiadomiła o tym, że została okradziona. Łupem sprawcy padła złota biżuteria o łącznej wartości 7 tysięcy złotych. Podejrzenie padło na syna zgłaszającej. Funkcjonariusze ustalili miejsce jego przebywania i go zatrzymali. W trakcie czynności ustalili, że 20-latek skradzione mienie sprzedał w kilku lombardach na terenie Elbląga. Tam też odnaleźli znaczną część biżuterii. Były to złote pierścionki, łańcuszki, bransoletki. Dodatkowo okazało się, że miał na swoim koncie znaczniej więcej. Jest podejrzewany o kradzieże elektronarzędzi w marketach. Mężczyzna przyznał się i usłyszał zarzuty Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.