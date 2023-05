Szarpanina podczas antyaborcyjnego spotkania

Podczas akcji Fundacji Pro-Prawo do życia zorganizowanej w piątek, 5 maja przed centrum handlowym przy ul. Dąbka, zamaskowany mężczyzna miał zaatakować grupę modlących się tam przeciwników aborcji. - Organizatorzy modlitwy proszą o pomoc w ustaleniu tożsamości sprawcy – poinformowała nas fundacja.

- W trakcie trwania zgromadzenia do modlących się osób podszedł zamaskowany i bardzo agresywny mężczyzna. Zniszczył on transparenty trzymane przez uczestników różańca i zaczął w wulgarnych słowach ubliżać modlącym się. Gdy organizator akcji modlitewnej próbował go powstrzymać, napastnik rzucił się na niego i wywiązała się szarpanina, w trakcie której koordynator różańca doznał obrażeń ręki. Napastnik groził również w obelżywych słowach organizatorowi modlitwy, sugerując że go pobije. Po kilku chwilach agresor oddalił się w stronę pobliskiego supermarketu – czytamy w komunikacie fundacji.

Organizatorzy akcji przed centrum handlowym proszą o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny, sprawa została również zgłoszona na policję. Według opisu, był on "wysoki i szczupły, ubrany w kominiarkę, ciemną kurtkę, dżinsowe spodnie i charakterystyczną, żółtą bluzę z kapturem".

- Otrzymaliśmy zawiadomienie od organizatora wydarzenia dotyczące gróźb i uszkodzenia banera o wartości 400 zł, badamy sprawę pod kątem tych dwóch kwestii – informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu.