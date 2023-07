Taka sytuacja… w Pasłęku 

Kobieta zgłosiła na policję kradzież telefonu, który pozostawiła na zapleczu sklepu. Niedługo później policjanci z Pasłęka zatrzymali 19-latka, który był w posiadaniu owego telefonu. Mężczyzna odpowie teraz za kradzież.

Jak się okazuje pozostawianie wartościowych rzeczy bez opieki może zakończyć się ich utratą. Przekonała się o tym pewna 58-letnia ekspedientka, która pozostawiła na zapleczu swój telefon. Teoretycznie do zaplecza sklepu klienci nie mieli dostępu, ale jak się okazało dostęp znalazł pewien 19-latek. Podczas nieobecności kobiety wszedł na zaplecze i zabrał telefon. Kobieta odkryła kradzież i zadzwoniła na policję. Niedługo później policjanci z Komisariatu Policji w Pasłęku zatrzymali 19-latka wraz ze skradzionym telefonem. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży a telefon o wartości 800 złotych wrócił do prawowitej właścicielki. Za kradzież 19-letniemu sprawcy grozi teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.