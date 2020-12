To nie był św. Mikołaj

Wczoraj (23 grudnia) do oddziału Żandarmerii Wojskowej zgłosił się lekarz z informacją, że został okradziony. Już w kilka godzin później żandarmi zatrzymali sprawcę i odzyskali skradzione pieniądze.

Okazało się, że pan doktor wynajmował mieszkanie od zawodowego żołnierza, który także posiadał klucze do tego lokalu. Nieuczciwy żołnierz, dzień przed wigilią Bożego Narodzenia, korzystając z ciągłej nieobecności lekarza, walczącego na co dzień ze skutkami pandemii, wszedł do mieszkania i ukradł gotówkę oraz wartościowe monety kolekcjonerskie, a wszystko o łącznej wartości 5 tys. złotych.

Na szczęście dzięki bardzo szybkiej reakcji żandarmów udało się zatrzymać złodzieja i odzyskać pieniądze już po kilku godzinach.

Świątecznym zwyczajem jest wzajemne obdarowywanie się upominkami, niestety w tym przypadku złodziej sam wybrał sobie prezent, który niepodważalnie mu się nie należał i sprawa ta nie zakończy się rózgą pod choinką, bo zgodnie z art. 278 par. 1 kodeksu karnego, nieuczciwemu mężczyźnie grozi pozbawienie wolności do lat 5.

W tym szczególnym okresie wszechobecne powinny być miłość, dobroć i radość. Niestety tym razem przegrały z chciwością. Sytuacja ta jest tym bardziej smutna, że okradziony został lekarz, który w czasie pandemii, z pełnym poświęceniem codziennie ratuje komuś życie.