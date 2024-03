Tor sprawnościowy - walka z czasem, zmęczeniem i przeszkodami 

Po raz kolejny Komenda Miejska Policji w Elblągu w Miasto Elbląg organizuje Dzień Kandydata.

5 marca (wtorek) od godz. 10 do 12 czekamy na śmiałków, którzy chcą zostać policjantami i przygotowują się do testów sprawnościowych. Dajemy możliwość pokonania toru sprawnościowego czyli części procedury rekrutacyjnej dla kandydatów do Policji. Od godziny 10.00 w MOSiR Elbląg w Hali Sportowo-Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wśród osób oceniających uczestników będą instruktorzy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz instruktorzy taktyk i technik policyjnych z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Wszelkich informacji o procedurze doboru do służby będzie można uzyskać na miejscu od pracowników Zespołu Kadr i Szkolenia Komenda Miejska Policji w Elblągu lub przed Dniem Kandydata telefonicznie: 47 734 12 30 Zapraszamy