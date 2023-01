Uderzył i przewrócił ekspedientkę   

Policjanci zatrzymali agresywnego 20-latka, który chciał ukraść alkohol w jednym z marketów w Elblągu. Mężczyzna zaatakował ekspedientkę sklepu, uderzył ją i przewrócił. Odpowie za kradzież rozbójniczą grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w niedzielę (29 stycznia) w jednym z marketów przy ul. Królewieckiej w Elblągu. Tam agresywny 20-latek chciał wynieść ze sklepu 2 butelki whisky bez uregulowania rachunku. Zauważyła to pracownica marketu. Próbowała zatrzymać mężczyznę. Sprawca zaczął ja szarpać, następnie uderzył kobietę w twarz i przewrócił. Na wezwanie przyjechali policjanci i zatrzymali agresora. Mężczyzna próbował atakować policjantów. Został szybko obezwładniony i zatrzymany. W poniedziałek (30 stycznia) usłyszał zarzuty kradzieży rozbójniczej, naruszenia nietykalności policjantów i znieważenia funkcjonariuszy. Był już wcześniej karany za kradzieże, a teraz grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.