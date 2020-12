Ukradł czapkę, był poszukiwany

32-latek z Elbląga został zatrzymany na kradzieży w jednym z marketów budowlanych. Policjantom powiedział, że ukradł czapkę „bo było mu zimno w głowę”. Podczas przeszukania znaleziono przy nim zawiniątko z amfetaminą.

Zdarzenie miało miejsce dzisiaj (21 grudnia) po godzinie 7. Policjanci zostali wezwani do jednego z marketów budowlanych, gdzie na kradzieży przyłapano 32-latka. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, okazało się, że mężczyzna ukradł… zimową czapkę o wartości 12 zł. Policjantom tłumaczył, że zrobił to „ponieważ było mu zimno w głowę a sklep miał po drodze”.

Funkcjonariusze przeszukali 32-latka. Miał on przy sobie dwa foliowe zawiniątka z amfetaminą. To jednak nie koniec. Sprawdzenie mężczyzny w bazie danych wykazało, że jest on poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową w Elblągu. Ma on do odbycia karę 3 miesięcy pozbawienia wolności.