Ustąp także temu, który zawraca (Kto tu ma pierwszeństwo, odc. 2)

Na portElu rozpoczęliśmy nowy cykl tematyczny pod hasłem „Kto ma pierwszeństwo?”. Dzisiaj policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego odpowiadają na pytanie Czytelnika na temat sytuacji ze skrzyżowania al. Armii Krajowej z ul. Powstańców Warszawskich.

Pierwszą drogową zagadkę od Czytelników wraz z odpowiedzią policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji zamieściliśmy dwa miesiące temu. Od tego czasu do naszej redakcji napłynęło kilka innych pytań, które przesłaliśmy do KMP. Na odpowiedzi, jak widać trochę czekaliśmy, ale kontynuujemy nasz cykl, licząc na kolejne pytania Czytelników.

„Kierowca auta zjeżdża z ul. Pocztowej w al. Armii Krajowej, aby następnie wykonać manewr zawracania, by dojechać do ul. Pestalozziego. Drugi kierowca w tym samym czasie wyjeżdża z Powstańców Warszawskich na al. Armii Krajowej (skąd obowiązuje nakaz skrętu w prawo), jadąc w kierunku Pocztowej. Który z kierowców jest uprzywilejowany do wjazdu na al. Armii Krajowej zarówno na pas lewy jak i prawy jezdni?” - pyta pan Zbigniew.

„Tu sprawa jest jasna. Wyjeżdżający z ul. Powstańców Warszawskich, zbliżając się do skrzyżowania jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, musi zauważyć stojący po jego prawej stronie, obowiązujący dla jego kierunku ruchu pionowy znak drogowy A-7 „ustąp pierwszeństwa przejazdu”. Stosując się do obowiązków wynikających tego znaku musi umożliwić swobodny przejazd wszystkim jadącym drogą z pierwszeństwem przejazdu, w tym przypadku al. Armii Krajowej, również tym wykonującym manewr zawracania”- informuje podkom. Wiktor Kaczmarek z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Zachęcamy Czytelników do nadsyłania informacji i zdjęć o miejscach, które nadal mogą sprawiać problemy kierowcom, pieszym i innym użytkownikom dróg. Każde z takich zgłoszeń przekażemy policjantom z elbląskiej drogówki, którzy będą interpretować każde z nich na stronie portEl.pl

Zgłoszenia nadsyłajcie na adres redakcja@portel.pl, w tytule maila prosimy o dopisek „Kto tu ma pierwszeństwo”.