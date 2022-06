Uwaga na pieszych! Były dwa potrącenia 

Policjanci z Elbląga odnotowali dwa potrącenia z udziałem pieszych. W obydwu przypadkach poszkodowani doznali obrażeń ciała i byli hospitalizowani. Policjanci apelują o ostrożność.

Zdarzenia miały miejsce w minioną środę (1 czerwca). Pierwsze na ulicy Żuławskiej w Elblągu. Tam kierujący rowerem najechał na pieszą idącą chodnikiem i uciekł z miejsca zdarzenia. Poszkodowana 30-latka trafiła do szpitala. Doznała urazu głowy i złamania ręki. Policjanci szukają sprawcy.

Do kolejnego zdarzenia doszło przy ulicy Jagiellońskiej w Tolkmicku. 28-letni kierujący dostawczym iveco potrącił 11-letniego chłopca. Dziecko wybiegło na ulicę zza stojącego pojazdu. Policjanci wyjaśniają szczegóły zdarzenia. Chłopiec doznał pęknięcia kości czaszki i ogólnych potłuczeń ciała.

Piesi i rowerzyści stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Należy pamiętać, że w konfrontacji z pojazdem pieszy zawsze jest na straconej pozycji, ponieważ nie chroni go zderzak, maska samochodu ani poduszka powietrzna. Pośpiech, przebieganie przez jezdnię, wchodzenie bez zastanowienia na przejście dla pieszych, przechodzenie przy czerwonym świetle lub w miejscach niedozwolonych – są to zachowania, które mogą doprowadzić i bardzo często doprowadzają do poważnych obrażeń a nawet śmierci. Policjanci apelują o rozsądek.