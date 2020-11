Uwaga na rowerzystów!

W Elblągu doszło do kolejnego wypadku z udziałem rowerzysty, który odniósł liczne obrażenia. Sprawa jest wyjaśniania przez policjantów. Słaba widoczność niechronionych uczestników ruchu drogowego i nieostrożność kierowców główna przyczyna takich zdarzeń. Policjanci apelują o ostrożność.

Wypadek miał miejsce w miniony wtorek około godziny 6 na skrzyżowaniu ulic al. Odrodzenia i ul. Mazurskiej. 63-letni rowerzysta został potrącony przez samochód audi, którym kierował 30-letni mężczyzna. Poszkodowany doznał licznych urazów twarzoczaszki i trafił do szpitala. Obydwaj uczestnicy byli trzeźwi. Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że winę za wypadek ponosi kierowca audi. To on nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu rowerzyście. Kierowcy zostało zatrzymane prawo jazdy. Sprawa jest wyjaśniania przez wydział ruchu drogowego elbląskiej policji.

Słaba widoczność niechronionych uczestników ruchu drogowego i nieostrożność kierowców to te czynniki, które wpływają bezpośrednio na zdarzenia. Ważnym elementem poprawiającym bezpieczeństwo są odblaski. Dzięki nim kierowca widzi pieszego czy rowerzystę z odległości nawet 150 metrów. Osobę bez odblasków dostrzega natomiast z odległości około 30 metrów. Warto więc używać odblasków pamiętając, że pieszy, rowerzysta, czy motorowerzysta w starciu z samochodem, zawsze jest na straconej pozycji. Dzięki odblaskom jest widoczny, przez to bezpieczniejszy na drodze. Policjanci apelują o ostrożność.