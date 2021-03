W pokoju urządzili wytwórnię nielegalnych papierosów

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Braniewie zlikwidowali przydomową fabrykę papierosów. Nielegalnym biznesem zajmowali się mieszkańcy powiatu gdańskiego i otwockiego. Szacunkowa wartość zabezpieczonych wyrobów akcyzowych wynosi 73 tys. zł.

Funkcjonariusze Straży Granicznej 28 lutego zatrzymali pojazd wjeżdżający na posesję w powiecie nowodworskim. Kierowcą był 38-latek, a pasażerką 40-letnia kobieta. Oboje przyjechali z powiatu otwockiego. W pojeździe ujawniono białoruskie papierosy oraz opakowania do wyrobów tytoniowych znanej marki. W przydomowej wytworni nielegalnych papierosów znajdowały się jeszcze trzy osoby. Dwóch mężczyzn w wieku 26 i 32 lata oraz 28-letnia kobieta. Chwilę później przybył 52-letni właściciel wraz ze swoją partnerką.

Fot. Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

Podczas przeszukania posesji, okazało się, że w pomieszczeniu mieszkalnym stoją urządzenia do produkcji "lewych fajeczek”. Funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili 64 tys. sztuk nielegalnych papierosów i ponad 33 kg krajanki tytoniowej. Wartość zdeponowanych wyrobów bez obowiązujących znaków skarbowych akcyzy wynosi 73 tys. zł. Ponadto zabezpieczono 3 urządzenia do produkcji papierosów oraz materiały służące do wytwarzania lewych wyrobów tytoniowych, m.in.: gilzy papierosowe, folie do paczek i puste opakowania.

Osoby zamieszane w nielegalny biznes poniosą odpowiedzialność karno-skarbową. Dalsze czynności w sprawie prowadzą funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Braniewie.