 Weekend w policyjnych statystykach

W miniony weekend policjanci prewencji interweniowali 145 razy. Na ulicach wylegitymowali 440 osób. Do wytrzeźwienia trafiło 13 mężczyzn. Nałożono 62 mandaty, 86 razy pouczano i skierowano do sądu dwa wnioski o ukaranie.

Funkcjonariusze z ruchu drogowego wylegitymowali 201 osób i skontrolowali 183 pojazdy. Odnotowali 18 zdarzeń drogowych. Wśród nich był jeden wypadek. Doszło do niego w niedzielę na ul. Ogólnej w Elblągu.

42-letni kierujący osobowym oplem nie ustąpił pierwszeństwa 22-letniemu motocykliście i doszło do zderzenia pojazdów. Kierowca jednośladu trafił do szpitala, doznał złamania kości stopy. Podczas kontroli okazało się, że kierujący oplem miał cofnięte uprawnienia do kierowania z powodów zdrowotnych. Z kolei kierujący motocyklem nie miał ważnego badania technicznego pojazdu. Obydwaj byli trzeźwi. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Ponadto funkcjonariusze zatrzymali 122 kierowców, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość. Wśród nich był 22-latek, który kierując volkswagenem. na al. Piłsudskiego w Elblągu przekroczył prędkość o 21 km/h. Podczas kontroli okazało się, że jest nietrzeźwy, badanie wykazało u niego blisko 1 promil alkoholu w organizmie.

Ponadto funkcjonariusze odnotowali dwa przypadki przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h. poza dopuszczalny limit, wystawili 96 mandatów i zastosowali 52 pouczenia. Skierowali do sądu 12 wniosków o ukaranie. Zatrzymali też trzech nietrzeźwych kierujących. Niechlubny rekordzista to mieszkaniec gminy Małdyty, który jechał volkswagenem. Został zatrzymany przez patrol z Pasłęka, miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.

Nietrzeźwym kierującym grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.