Wieczorny pościg ulicami miasta

Kierowca volkswagena passata nie zatrzymał się do policyjnej kontroli. Funkcjonariusze ruszyli za nim w pościg. Do zdarzenia doszło w niedzielę (11 września) wieczorem. Poinformował nas o nim Czytelnik.

- Volkswagen passat nie miał tablic rejestracyjnych, to wzbudziło zainteresowanie policjantów. Postanowili zatrzymać pojazd do kontroli, kierowca auta jednak przyspieszył i rozpoczął ucieczkę. Funkcjonariusze ruszyli za nim w pościg. Ten odbywał się m .in. ulicami Starego Miasta, potem al. Armii Krajowej, kierowcę zatrzymano na wysokości I Liceum Ogólnokształcącego - mówi Jakub Sawicki z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Okazało się, że kierowca passata był pod wpływem alkoholu, w jego portfelu funkcjonariusze znaleźli narkotyki.