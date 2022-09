Włamał się do budynku. Został zatrzymany na gorącym uczynku

Do policyjnego aresztu trafił 26-letni mężczyzna zatrzymany na gorącym uczynku. Włamał się do pomieszczeń biurowych w Elblągu. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Zdarzenie miało miejsce w miniony wtorek (27 września) przy ul. Mazurskiej w Elblągu. Włamywacz wszedł przez okno. Chciał wynieść sprzęt firmowy z pomieszczeń biurowych. Nie zdążył. Został zatrzymany przez pracowników ochrony, którzy wezwali policję. 26-latek trafił do policyjnego aresztu. Grozi mu kara do 10 lat pobawienia wolności.

Jakub Sawicki, zespół prasowy KMP Elbląg