Wszedł na pas drogi granicznej, zawrócił i poszedł do domu

Tym razem wizyta grzybiarza na pasie drogi granicznej skończyła się pouczeniem. Straż Graniczna apeluje o zwracanie uwagi na tablice informacyjne i oznaczenia granicy państwa w czasie turystycznych wycieczek czy grzybobrania.

W środę patrol z Placówki Straży Granicznej w Braniewie ujawnił na pasie ornym ślady obuwia. Natychmiast rozpoczął poszukiwania sprawcy. Funkcjonariusze Straży Granicznej udali się w rejon rzeki Banówka i odnaleźli ślady, odpowiadające tym pozostawionym na pasie drogi granicznej. Dalsze działania doprowadziły do miejsca zamieszkania sprawcy (około 2 km od granicy). Okazało się, że na pas orny wszedł mieszkaniec gminy Braniewo. Przyznał, ze zabłądził w lesie i kiedy zorientował się, że jest na pasie, to szybko zawrócił. Tym razem do przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom nie doszło, ale pamiętajmy, że wejście na pas drogi granicznej jest też wykroczeniem. Za to grozi mandat karny w wysokości do 500 zł. 63-letni grzybiarz tym razem został pouczony.

Straż Graniczna przypomina o zasadach obowiązujących przy granicy państwa. Należy pamiętać, że granica państwowa Rzeczypospolitej Polskiej z Federacją Rosyjską jest jednocześnie granicą zewnętrzną Unii Europejskiej. Przekraczanie jej jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, czyli w przejściach granicznych.

Natomiast, jeśli komuś zdarzy się zabłądzić i wejść na pas drogi granicznej, to prosimy poinformować najbliższą placówkę Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, bądź przekazanie informacji napotkanym patrolom lub zadzwonić pod nr tel. 89 750 33 33.