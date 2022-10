Elbląscy policjanci z ruchu drogowego prowadzili działania „Alkohol i narkotyki”. Funkcjonariusze przebadali trzeźwość 383 kierowców na obecność alkoholu i narkotyków. Wszyscy byli trzeźwi.

Działania „Alkohol i narkotyki” prowadzone były w miniony poniedziałek (3 października). Miały na celu eliminowanie z ruchu drogowego zagrożenia, jakim są nietrzeźwi kierujący i po użyciu narkotyków. Policjanci kontrolowali pojazdy na terenie miasta i gmin z terenu powiatu elbląskiego, a w szczególności w okolicach lokali rozrywkowych. Wśród kontrolowanych nie było przypadku prowadzenia samochodu po narkotykach czy alkoholu. Ponadto policjanci podczas działań zatrzymali 3 dowody rejestracyjne, wręczyli 23 mandaty kierowcom, głównie za przekraczanie dozwolonej prędkości oraz skierowali 6 wniosków do sądu o ukaranie. W siedmiu przypadkach pouczyli.

Zgodnie z Ustawą o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, stan po użyciu alkoholu występuje wówczas, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi od 0,2 do 0,5 promila. Natomiast stan nietrzeźwości występuje, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem zagrożonym karą aresztu lub grzywny. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest już przestępstwem zagrożonym karą do 2 lat pozbawienia wolności. W obu przypadkach sąd orzeka o zakazie prowadzenia pojazdów. Policjanci apelują do kierowców o rozsądek.