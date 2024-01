Wymiana pieców, usuwanie azbestu, kanalizacja z miejskim dofinansowaniem

Prezydent Elbląga informuje mieszkańców, że w 2024 roku trwa nabór wniosków o dofinansowanie zadań dotyczących wymiany systemu ogrzewania, usuwania azbestu oraz przyłączeń do kanalizacji sanitarnej.

1. Wymiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastąpienie go ogrzewaniem proekologicznym, tj. gazowym, elektrycznym, pompą ciepła lub podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Miasto Elbląg – kwota dofinansowania w zależności od rodzaju ogrzewania do 5.500 zł;

Informacje w sprawie dofinansowania pod nr telefonu 55 239 33 43 i 55 239 31 10.

2. Transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, usuwanych z nieruchomości na terenie Gminy Miasto Elbląg - kwota dofinansowania do 3.000 zł;

3. Budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg w celu likwidacji zbiorników bezodpływowych na ścieki lub przydomowych oczyszczalni ścieków, kwota dofinansowania do 3.000 zł.

Wnioski na wyżej wymienione dotacje można pobrać również w formie papierowej w pokoju 122A Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1.

Komplet dokumentów należy przesłać na adres:

Urząd Miejski w Elblągu

Departament Gospodarki Miasta i Ochrony Środowiska

Referat Nadzoru Właścicielskiego i Ochrony Środowiska

ul. Łączności 1

82-300 Elbląg

Ostateczny termin składania wniosków upływa 31 października 2024 roku lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na konkretny cel.