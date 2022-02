Wyrok sądu dla pirata drogowego 

Pięć tysięcy złotych grzywny i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat. Taki wyrok usłyszał 32-letni mieszkaniec Elbląga, który zlekceważył zasady bezpieczeństwa na drodze i popełnił jednocześnie kilka wykroczeń. Najpoważniejszym była brawurowa jazda ponad 100 km/h centrum miasta, brak prawa jazdy i niezatrzymanie się do policyjnej kontroli.

Zdarzenie miało miejsce 14 września 2021 roku, przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu. 32-letni kierujący seatem jechał 102 km/h na ograniczeniu do pięćdziesiątki. Nie zatrzymał się do kontroli i jak się później okazało nie miał prawa jazdy, a nawet nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Chwilę później policjanci zatrzymali kierowcę. Skierowali do sądu wniosek o jego ukaranie. Wyrok dla mężczyzny to zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat oraz 5 tys. zł grzywny.



Policjanci apelują o rozsądek na drodze. Brawura, nadmierna prędkość to najczęstsze przyczyny kolizji i wypadków. Czasami kilka sekund decyduje o ludzkim życiu czy zdrowiu. Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego.