Wyrok w sprawie 38-latka, który „zgubił” koło 

Mężczyzna tak zamontował koła w swoim samochodzie, że podczas jazdy jedno z nich się odkręciło a on wjechał passatem na obcą posesje… bez otwierania bramy.

To sytuacja z września 2023 roku, która miała miejsce w okolicach Nowakowa. 38-latek samodzielnie dokonał wymiany kół w swoim vw passacie. I tak je zamontował, że jedno z nich podczas „próbnej” jazdy odkręciło się a on wjechał samochodem na obcą posesje taranując ogrodzenie. Gdy na miejsce zdarzenia przyjechali policjanci i sprawdzili dokumenty okazało się, że 38-latek… akurat nie posiada prawa jazdy, właściwie nawet nie samego dokumentu tylko ogólnie… nie ma uprawnień. Policjanci skierowali wtedy do sądu wniosek o ukaranie. Dziś wiemy już jaki zapadł wyrok w tej sprawie. 38-latek został ukarany grzywną za spowodowanie kolizji w wysokości 1700 złotych oraz 6 miesięcznym zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów. Jego złamanie jest przestępstwem, za które można trafić do więzienia.