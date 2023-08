Za kłamstwo zapłacił 4,5 tys. zł

Na drogowym przejściu granicznym w Grzechotkach na kierunku wyjazdowym z RP zatrzymano Rosjanina. Mężczyzna usłyszał zarzuty przekroczenia granicy przy użyciu podstępu.

Do zatrzymania cudzoziemca doszło 3 sierpnia, na drogowym przejściu granicznym w Grzechotkach, na kierunku wyjazdowym z Polski. Okazało się, że obywatel Rosji, by wjechać do RP deklarował jako cel podróży podjęcie pracy w jednej z gdańskich firm, przedstawiając stosowne dokumenty. Funkcjonariusze z PSG w Grzechotkach ustalili, że cudzoziemiec nigdy nie stawił się w ww. firmie, co potwierdził jej właściciel.

Rosjanin usłyszał zarzuty przekroczenia granicy przy użyciu podstępu. Przyznał się, że przebywał w naszym kraju w innym celu, niż deklarował na wjeździe do Polski. Został ukarany grzywną w wysokości 4,5 tys. zł i wrócił do swojego kraju.