Zatrzymali 23-latka podejrzanego o zaatakowanie maczetą

Policjanci kryminalni zatrzymali 23-latka podejrzanego o dokonanie uszkodzenia ciała innego mężczyzny. Sytuacja miała miejsce w sierpniu tego roku na ul. Topolowej w Elblągu.

Policjanci zatrzymali mężczyznę w środę (23 listopada) w miejscu jego zamieszkania. Samo zdarzenie miało miejsce na ul. Topolowej w sierpniu tego roku, gdzie 23-letni mężczyzna miał zaatakować ostrym narzędziem (maczeta), innego mężczyznę. Zatrzymany 23-latek nie był wcześniej karany.

Prokuratura skierowała do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie, a sąd w piątek (25 listopada) aresztował go na trzy miesiące. Może odpowiadać z art. 156 kodeksu karnego za dokonanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za ten czyn grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Przypomnijmy, że policja poszukiwała podejrzanego od kilku miesięcy, publikowała w mediach jego wizerunek zarejestrowany przez jedną z kamer monitoringu.