Zatrzymali kierującego z dożywotnim zakazem prowadzenia. Jechał w stanie nietrzeźwym 

Policjanci z Pasłęka zatrzymali 51-letniego kierującego. Mężczyzna miał sądowy, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Okazało się, że po raz kolejny prowadził w stanie nietrzeźwym. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Interwencja miała miejsce we wtorek (29 listopada) w miejscowości Kwietniewo (gm. Rychliki). Do kontroli został zatrzymany osobowy volkswagen. Kierował nim 51-letni mieszkaniec powiatu elbląskiego. Podczas badania okazało się, że ma 0,6 promila alkoholu w organizmie. Nie był to incydent odosobniony. Mężczyzna był wcześniej zatrzymywany za jazdę po alkoholu. Miał sądowy, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Teraz odpowie za złamanie zakazu sądowego. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.