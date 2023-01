Zatrzymali mężczyznę za posiadanie narkotyków

Kryminalni z Elbląga zatrzymali 23-letniego mężczyznę. W jego mieszkaniu zabezpieczyli blisko 60 gramów amfetaminy oraz marihuanę. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Figurował w policyjnych rejestrach. Był karany za udział w pobiciu.

Interwencja miała miejsce w czwartek rano (26 stycznia). Kryminalni z Elbląga weszli do jednego z mieszkań przy ul. Czerniakowskiej w Elblągu. Tam zatrzymali 23-latka, u którego znaleźli woreczki z narkotykami. Do policyjnego magazynu trafiło 59 gramów amfetaminy oraz 4,6 grama marihuany. Zatrzymanemu mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Był karany za udział w pobiciu.