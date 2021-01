Zatrzymali podejrzanego o kradzież

Policjanci dzielnicowi z Tolkmicka zatrzymali pewnego 60-latka, podejrzanego o kradzież. Zabezpieczono także przedmioty których kradzież zgłoszono na policję.

Policjanci z Tolkmicka w czasie patrolu zauważyli na leśnej drodze dostawczego volkswagena wypakowanego metalowymi elementami. Kradzież takich właśnie elementów zgłoszono im na początku grudnia. Za kierownicą auta siedział 60-letni mężczyzna. W aucie były jeszcze cztery inne osoby. Wszystkie zostały przewiezione do rewiru dzielnicowych w Tolkmicku. Zabezpieczone przedmioty rozpoznał mężczyzna, z posesji którego je skradziono. Do kradzieży przyznał się jeden z pasażerów wspomnianego auta. 22-latek powiedział policjantom, że to on zabrał z posesji metalowe elementy o wartości blisko 5 tysięcy złotych. Zamierzał je sprzedać w skupie złomu. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży. Teraz odpowie za swój czyn przed sądem. Może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.