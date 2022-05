Zatrzymali podejrzanego o kradzieże w drogeriach

fot. KMP w Elblągu

Kryminalni z Elbląga zatrzymali 23-letniego mężczyznę podejrzanego o dokonanie co najmniej 6 kradzieży w drogeriach i sklepach z markowymi ubraniami na terenie Elbląga. Policjanci szacują, że zatrzymany dokonał strat na kilkanaście tysięcy złotych w tym usiłował włamać się do jednego ze sklepów i rozbił w nim szybę wystawową o wartości blisko 10 tys. zł. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

23-latek został zatrzymany dziś (10 maja) przez kryminalnych na terenie Elbląga. Śledczy udowodnili mu 6 kradzieży i usiłowanie włamania do drogerii, w której wybił szybę wystawową o wartości blisko 10 tys. zł. Mężczyzna ma na swoim koncie kradzieże perfum i ubrań o wartości aż kilkunastu tysięcy złotych. Jego zainteresowaniem cieszyły się drogerie, między innymi przy ul. Kochanowskiego oraz w sklepy w galerii handlowej Ogrody w Elblągu. Zatrzymany 23-latek odpowie za usiłowanie włamania i kradzieże. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Był wcześniej karany za podobne czyny.



Jakub Sawicki, zespół prasowy KMP Elbląg