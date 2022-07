Zatrzymani za nieopłacone grzywny

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach zatrzymali dwóch mężczyzn poszukiwanych przez polskie sądy. 39-latkowie nie uregulowali kar grzywien na kwotę ponad 8 tys. zł, za przestępstwa karno-skarbowe.

Na drogowym przejściu granicznym w Grzechotkach 10 lipca, na kierunku wyjazdowym z Polski, do odprawy stawiło się dwóch mężczyzn, narodowości rosyjskiej. W trakcie kontroli funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili, że pierwszego z podróżnych poszukuje bartoszycki sąd i policja do odbycia 17 dni kary pozbawienia wolności lub kary zastępczej, grzywny w kwocie 4250 zł. 10 godzin później do odprawy granicznej podjechał drugi mężczyzna. okazało się, że poszukiwany ma zasądzone 99 dni aresztu lub karę zastępczą, czyli grzywnę w wysokości 3 960 zł.

39-latkowie skorzystali z możliwości opłacenia zasądzonych grzywien i ruszyli w dalszą podróż.