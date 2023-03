Zatrzymany 28-latek z wnioskiem o tymczasowy areszt 

28-latek zatrzymany przez policjantów Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu usłyszał już zarzuty m.in.: kradzieży rozbójniczej, kierowania gróźb oraz uszkodzenia mienia. Do sądu trafił także wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Może mu grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Mężczyzna został zatrzymany w środę (22.03) w mieszkaniu przy ul. Fabrycznej. Tam, po wizycie policjantów operacyjnych, którzy mieli go zatrzymać właśnie do sprawy kradzieży rozbójniczej, 28-latek zabarykadował się. Chcąc uniknąć odpowiedzialności groził nawet, że jeżeli policjanci wejdą do mieszkania to zrobi krzywdę znajdującej się w mieszkaniu starszej kobiecie a także przy użyciu gazu wysadzi kamienicę. Mężczyzna w konsekwencji został obezwładniony i zatrzymany w policyjnym areszcie. Będzie on odpowiadał przed sądem za kilka przestępstw. Jednym z nich jest kradzież rozbójnicza. Tej miał dokonać w jednym ze sklepów przy ul. Kochanowskiego. Łupem 28-latka padł wtedy alkohol o wartości 1200 złotych. To nie jedyna taka kradzież, której miał się dopuścić. Mężczyzna usłyszy kolejne zarzuty. Do sądu trafił wniosek o tymczasowe aresztowanie 28-latka. Zgodnie z Kodeksem Karnym może mu grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna był wcześniej notowany i karany.