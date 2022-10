Zatrzymany na gorącym uczynku w centrum handlowym

38-latek został zatrzymany w centrum handlowym w Elblągu chciał wynieść ubrania na kwotę 650 zł. Okazało się, że był poszukiwany do kradzieży rozbójniczej w innym sklepie. Miał na kocie również kradzieże markowych rowerów, które policjanci odzyskali. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymanie 38-latka miało miejsce w minioną środę (5 października) w CH Ogrody w Elblągu. Został przyłapany na kradzieży ubrań na kwotę 650 zł. Okazało się, że był poszukiwany przez prokuraturę. Miał na sumieniu o wiele więcej. Był poszukiwany do kradzieży rozbójniczej w jednym z marketów, jak również do włamania przy trasie Unii Europejskiej. W lipcu br. z ulicy Rycerskiej ukradł markowy rower. Sprzęt o wartości blisko 4 tysięcy złotych zabrał uczestnikowi Garmin Iron Triathlon. Inny rower ukradł z Placu Dworcowego. Obydwa jednoślady policjanci odzyskali. Mężczyzna był wcześniej karany za kradzieże. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.