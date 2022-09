Zbrodnia na Okulickiego

We wtorek w jednym z budynków przy ul. Okulickiego w Elblągu znaleziono ciało 43-letniej zamordowanej kobiety. Policjanci jeszcze tego samego dnia zatrzymali mogącego mieć związek ze sprawą 19-letniego mężczyznę. - Trwają czynności w tej sprawie – potwierdza kom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Z naszych informacji wynika, że narzędziem zbrodni był nóż. Ciało 43-letniej kobiety we wtorek ok. godz. 14 w mieszkaniu przy Okulickiego odnalazła jej rodzina. - Czynności w tej sprawie prowadzi prokuratura, policjanci jeszcze we wtorek zatrzymali do tej sprawy 19-letniego mężczyznę, który jest przesłuchiwany – informuje kom. Krzysztof Nowacki.

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, mężczyzna pracował jako kurier, nie jest z rodziny zamordowanej kobiety.

43-latka osierociła dwoje dzieci.

Do sprawy wrócimy.