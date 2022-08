Zdewastował samochód osoby niepełnosprawnej. Policja szuka świadków

fot. arch. prywatne

- Ten samochód jest na co dzień wykorzystywany do przewozu osoby niepełnosprawnej. 29 sierpnia został zdewastowany na parkingu przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu. Miejsce to nie było objęte monitoringiem. Proszę o pomoc w ustaleniu sprawcy - pisze w liście do redakcji pan Tadeusz.

Do zdarzenia doszło 29 sierpnia na parkingu przed Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Elblągu. - Pomiędzy godziną 7.30 a 15:00 na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu przy ul. Królewieckiej na płatnym parkingu (koło SOR) doszło do aktu wandalizmu. Uszkodzony został samochód marki skoda fabia kombi koloru stalowego. Samochód na co dzień jest wykorzystywany do przejazdów osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Prośba do wszystkich osób mogących pomóc w ustaleniu sprawcy. Teren ten nie jest objęty monitoringiem. Nagroda! - pisze w liście do naszej redakcji pan Tadeusz. fot. arch. prywatne Sprawą zajmuje się elbląska policja. - Samochód ma wybite szyby i uszkodzony lakier. Szkody oceniono na 5 tys. zł. Miejsce zaparkowania auta nie było objęte monitoringiem. Prosimy osoby, które były świadkami zdarzenia o zgłaszanie się na policję - informuje komisarz Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

daw