Zdradził go biały proszek pod nosem

Dzielnicowi z Elbląga zatrzymali 32-latka, przy którym znaleźli amfetaminę. Mężczyzna został zatrzymany podczas legitymowania. Miał ślady białego proszku w okolicach nosa i to go zdemaskowało. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Przy ul. Winnej w Elblągu policjanci wylegitymowali mężczyznę, który był pobudzony. Podczas rozmowy zauważyli, że ma pod nosem biały proszek i nie był to cukier puder. W kieszeni spodni znaleźli woreczek z amfetaminą. Potwierdziły to testy. 32-latek przyznał się do posiadania narkotyków. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Jakub Sawicki, zespół prasowy KMP Elbląg